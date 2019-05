Arriva l’orgasmometro: una nuova rinascita per la vita sessuale delle donne

Nonostante i cambiamenti che comporta, la menopausa può rappresentare un periodo della vita appagante, tanto che, “per alcune donne, il primo orgasmo arriva solo con la menopausa“: lo sostengono gli endocrinologi riuniti a Roma al Congresso nazionale della Società italiana di endocrinologia (SIE).

Ricercatori guidati da Emmanuele A. Jannini, ordinario di endocrinologia e sessuologia all’università Tor Vergata di Roma, hanno messo a punto l”orgasmometro’: uno strumento psicometrico che valuta la capacità orgasmica nelle donne. Misurandone l’intensità “si riesce a correlare l’orgasmo con l’invasività della menopausa nella vita della donna”, spiega Jannini. “La sessualità femminile è una funzione, diversa da donna a donna, estremamente psico-dipendente quanto ormono-dipendente, che deve essere analizzata e valutata nel suo complesso con un approccio sistemico, che tiene conto dei diversi fattori come stili di vita, contesto sociale, economico, oltre che allo stato fisiologico della persona“, rileva Jannini che sta conducendo uno studio sul tema, assieme ai colleghi ginecologi, proprio sulla percezione del piacere e il suo legame con la menopausa.

La menopausa – spiegano gli esperti – non va affatto sottovalutata perché rappresenta un periodo di scombussolamento ormonale, di trasformazione, che se vissuto male può provocare problemi alla salute e alla sessualità della donna: cambiano gli ormoni, l’ovaio non produce più gli estrogeni e la vagina è meno capace di rispondere agli stimoli in maniera istantanea. Tra i nemici principali della sessualità in menopausa è l’atrofia vulvo-vaginale: ne soffre circa il 50% delle donne, spiega Jannini. Per loro la possibilità di provare piacere durante il rapporto è molto remota.

E’ importante – concludono gli esperti – prepararsi in tempo all’arrivo della menopausa facendo attenzione ai primi campanelli d’allarme, segnalandoli al proprio ginecologo ed endocrinologo. E’ possibile risolvere disturbi che possono ostacolare quella che per molte donne è considerata una seconda rinascita, aggiungendo agli obiettivi noti (l’eliminazione o la riduzione di dolore, vampate, depressione, perdita della memoria e osteoporosi) uno nuovo: la (ri)scoperta dell’orgasmo.