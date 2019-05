Assemblea Mondiale della Salute: l’Italia discuterà sui programmi sanitari di emergenza e copertura sanitaria

Oggi si aprirà, a Ginevra, la 72esima Assemblea Mondiale della Salute, l’organo decisionale principale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si riunirà al Palazzo delle Nazioni Unite, fino al 28 maggio, con le delegazioni dei 194 Stati membri dell’organizzazione.

Anche l’Italia sarà presente nonché promotrice di una proposta di risoluzione dell’Assemblea Mondiale della Salute sulla trasparenza delle contrattazioni dei medicinali, dei vaccini e delle altre tecnologie della salute. Sullo stesso tema anche un side-event ufficiale co-organizzato con la Repubblica di Corea. Un ulteriore evento a margine intitolato “Nutrition4Health“, questa volta co-organizzato con il Bangladesh, affronterà il legame tra nutrizione, salute e malattie non trasmissibili, sottolineando l’importanza delle diete tradizionali, salutari e sostenibili, come la dieta mediterranea.

Un forum unico e privilegiato di confronto a livello internazionale, l’Assemblea Mondiale della Salute, costituisce sui principali temi relativi alla salute globale. L’agenda include temi di assoluta attualità: oltre alle questioni inerenti al bilancio dell’OMS ed alla riforma della sua governance, legati al 13esimo Programma Generale di Lavoro promosso dal direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, le delegazioni nazionali saranno chiamate a discutere, tra gli altri temi, di accesso ai medicinali, dei programmi sanitari di emergenza – come quello volto a fronteggiare l’epidemia di ebola –, di malattie non trasmissibili e dei preparativi per l’evento di alto livello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla copertura sanitaria universale.