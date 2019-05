Astronomia, ESO: l’osservazione delle stelle nel deserto di Atacama

Anche nel loro tempo fuori servizio, molti astronomi non possono resistere alla tentazione di osservare ancora una volta il cielo costellato di stelle. L’immagine in alto ritrae un astronomo affascinato che lo osserva dalla “Residencia” dell’ESO, dove risiede il personale che lavora all’osservatorio di Paranal in Cile. Questa vista mostra la banda polverosa e piena di stelle della Via Lattea che sorge sopra il deserto di Atacama, dove si trova il Very Large Telescope dell’ESO (in cima al Cerro Paranal).

Le condizioni inospitali del deserto hanno motivato la costruzione della Residencia, che è stata completata nel 2002. Un’oasi per gli astronomi, l’edificio contiene 108 camere da letto costruite in una depressione nel deserto ed è considerato un rifugio dalle dure condizioni dell’Atacama – persino ospita un giardino verdeggiante e una piscina! L’edificio è stato progettato per integrarsi nell’ambiente circostante e per ridurre al minimo l’inquinamento luminoso nei cieli eccezionalmente bui di Paranal. L’affascinante e insolita ambientazione della Residencia ha catturato l’attenzione e l’immaginazione dei registi cinematografici nel 2008, quando è apparsa nel film di James Bond Quantum of Solace.