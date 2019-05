Astronomia: gli imperdibili eventi di giugno al Parco di Rocca di Papa

Ben sei Astroincontri delizieranno i visitatori del Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa nel mese di giugno. In occasione degli speciali eventi divulgativi, organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” – APS, sarà possibile conoscere le meraviglie dell’Universo sotto la guida di esperti e immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia. Tra le tante attività in programma, spettacoli multimediali nel nuovo Planetario, passeggiate notturne e osservazioni ai telescopi.

Il mese all’insegna della scienza si apre con la Night Star Walk di sabato 1 giugno. La passeggiata notturna nei pressi del Parco astronomico, lungo i sentieri dei Pratoni del Vivaro, consentirà ai partecipanti di apprezzare il cielo stellato in tutta la sua bellezza, lontano dalle luci della città, e la natura incontaminata del Parco dei Castelli Romani. Venerdì 7 giugno è invece in programma una speciale serata osservativapreceduta da una conferenza divulgativa in aula. Non mancano gli eventi di solidarietà e inclusione sociale: sabato 8 giugno in occasione dell’iniziativa “Stelle per tutti” il Parco astronomico aprirà le proprie porte alle persone con disabilità motorie, a cui offrirà osservazioni degli oggetti celesti all’oculare di telescopi opportunamente modificati.

In calendario anche eventi dedicati alla scoperta delle meraviglie del cielo del mese con spettacoli nel Planetario. Venerdì 14 e 21 giugno il pubblico verrà guidato in un appassionante viaggio nel nostro Universo sotto la cupola di 7 metri di diametro del planetario dagli esperti operatori dell’Associazione. A rendere l’esperienza di visita del planetario molto coinvolgente sarà l’uso di foto spettacolari e di filmati immersivi a 360 gradi. L’ultimo evento del mese, in programma venerdì 28 giugno, sarà dedicato ai pianeti del Sistema Solare e prevederà, oltre alla conferenza divulgativa, l’immancabile osservazione ai telescopi del cielo stellato.

Cosa ci riserva il cielo di giugno? In questo mese – spiega l’Unione Astrofili Italiani (UAI) – si verificano le migliori condizioni dell’anno in corso per l’osservazione di Mercurio in orario serale: si può individuare il pianeta basso sull’orizzonte occidentale nella costellazione dei Gemelli, vicino a Marte, con cui è protagonista di una interessante congiunzione il 18 giugno. Il pianeta rosso rimane invece osservabile solo per breve tempo poco dopo il tramonto del Sole, basso sull’orizzonte occidentale. Gli oggetti del cielo più interessanti sono i pianeti giganti Giove e Saturno. Al tramontare del Sole Giove appare sull’orizzonte orientale e possiamo seguirlo in cielo fino all’alba. Per osservare Saturno è ancora necessario attendere la tarda serata, dato che nella prima parte del mese sorge circa due ore dopo Giove. Intorno alla mezzanotte possiamo individuarlo facilmente sull’orizzonte a sud-est.

Anche le costellazioni offrono uno spettacolo imperdibile. In tarda serata – prosegue l’UAI – è possibile vedere sull’orizzonte a sud-est la costellazione dello Scorpione con la brillante Antares, una supergigante rossa. Rimanendo lungo lo Zodiaco, possiamo riconoscere più a destra la Bilancia, mentre alla sua sinistra sorge il Sagittario. A ovest possiamo invece osservare in successione il lento tramontare delle grandi costellazioni del Leone e della Vergine. Allontanandoci dall’eclittica, alte nel cielo notiamo le due stelle più brillanti del cielo estivo: la più occidentale è Arturo nella costellazione del Bootes, più a oriente troviamo Vega. Questo astro fa parte della piccola costellazione della Lira, che insieme al Cigno e all’Aquila forma un ampio triangolo che occupa la porzione più elevata della volta celeste per tutto il periodo estivo.