Astronomia: un musicista di fama mondiale all’osservatorio Paranal dell’ESO

In un’occasione irripetibile lo staff dell’osservatorio Paranal dell’ESO ha potuto apprezzare una performance unica del violoncellista di fama mondiale Yo-Yo Ma. Il primo maggio 2019, il celebre musicista ha visitato Paranal per vedere il centro astronomico, sede del Very Large Telescope (VLT), e ammirare i suoi cieli stupendi.

Per la più grande gioia dello staff, ha tenuto un concerto speciale per il quale ha richiesto cieli completamente bui. È raffigurato qui durante la performance stellata, con la maestosa banda della Via Lattea e le Nubi di Magellano sopra la testa, che creano un ambiente unico e suggestivo. Ha interpretato diverse suite per violoncello di Bach, tra gli altri pezzi, e ha persino chiesto al suo pubblico se avesse richieste particolari.

Il giorno dopo, Yo-Yo Ma ha incontrato alcuni membri dello staff, che hanno condiviso le loro esperienze di lavoro nell’ambiente estremo del deserto di Atacama per svelare i misteri dell’universo. Gli sono stati offerti dei regali come ricordo della sua visita, incluso un berretto ESO, che ha indossato in seguito durante un’esibizione a Santiago.

L’artista era motivato a visitare il sito e ad esibirsi dalla sua profonda passione per l’astronomia. Egli e il suo team hanno descritto l’esperienza come uno dei momenti salienti del tour.