Nuove passeggiate spaziali in vista per Luca Parmitano che il 20 luglio partirà per la missione Beyond, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa).

“Non so quante delle 5 attività extra-veicolari previste mi saranno assegnate”, ha detto Parmitano nella sua ultima uscita pubblica prima della partenza, nel centro dell’Esa in Italia (Esrin). Obiettivo delle passeggiate spaziali è l’esperimento Ams in quella che per l’astronauta è “la più complessa manovra nella storia spaziale”.