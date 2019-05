Attenzione all’arsenico nell’acqua potabile, causa problemi al cuore: ecco le marche che lo contengono

L’acqua è un elemento essenziale per la saluta umana: il nostro corpo è costituito per circa il 60% d’acqua ed è presente in tutto l’organismo, seppur in percentuali diverse. Nel cuore, nei polmoni e nell’occhio è presente per circa l’80%, mentre in sostanze adipose ve ne sono percentuali molto modeste, di circa il 10%.

E’ dunque fondamentale che l’acqua potabile sia controllata e sopratutto priva di sostanze pericolose che, una volta ingerite, potrebbero avere gravi effetti sulla salute umana. E’ il caso dell’arsenico, che è contenuto in alcune note marche di acqua e che potrebbe causare notevoli problemi alla salute.

In primis, l’arsenico è classificato nell’International Agency for Research on Cancer nella categoria 1, il che vuol dire che è una delle sostanze maggiormente cancerogene per l’uomo, con particolare rilevanza per il tumore del polmone, della cute e della vescica.

Non solo: secondo un recente studio americano l’arsenico causa anche dei cambiamenti strutturali nel cuore. La ricerca, pubblicata dall’AHA Journals è stata condotta su 1337 giovani adulti e ha dimostrato che la presenza di arsenico causa dei problemi strutturali al cuore che, nel lungo tempo, aumentano il rischio di infarto e problemi cardiaci in genere.

Lo studio ha utilizzato la somma di concentrazione inorganica e metilata dell’arsenico presente nelle urine come biomarker di esposizione all’arsenico: in conseguenza a ciò sono stati osservati la geometria e il funzionamento del ventricolo sinistro attraverso un’ecografia transtoracica. L’analisi è durata circa 5-6 anni: l’aumento dell’esposizione all’arsenico è stato associato all’ipertrofia ventricolare sinistra, con una situazione più grave per i soggetti ipertesi. Nello specifico la misurazione della geometria del ventricolo sinistro era positivamente e significativamente influenzata dall’esposizione all’arsenico.

“Le persone che bevono acqua da pozzi privati, che non sono regolamentati, devono essere consapevoli del fatto che l’arsenico può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. Analizzare l’acqua di quei pozzi è un primo passo fondamentale per agire e prevenire l’esposizione “, ha detto Gernot Pichler, autore principale dello studio.

Non solo, ma l’arsenico sembra essere presente anche in alcune note marche. Una indagine realizzata nell’ambito del progetto Atlante Europeo dell’EuroGeoSurveys Geochemistry Expert Group (pubblicata nel maggio 2010 dalla rivista ‘Le Scienze’) ha permesso di conoscere tutti i dati relativi alla composizione delle acque minerali europee.

Nel caso di quelle italiane è stato quindi possibile conoscere tra gli altri, anche il valore per litro del tanto discusso arsenico. Ecco l’elenco delle principali acque minerali e loro contenuto in arsenico (si osservi che per tutte le acque minerali italiane prese in esame, in nessuna è stato riscontrato un valore superiore ai 10 microgrammi per litro).

Ecco le principali marche e le relative concentrazioni di arsenico: