Australia, un fortunato cercatore d’oro ha scoperto una pepita da 1,4kg per un valore di 100.000 dollari

Un fortunato cercatore d’oro ha compiuto una preziosa e rara scoperta dal valore di quasi 100.000 dollari australiani. L’uomo non riusciva a credere alla sua fortuna quando il suo metal detector ha scoperto una pepita da 1,4kg mentre era alla ricerca del prezioso metallo a Kalgoorlie, nella regione di Goldfields-Esperance nell’Australia occidentale. La Finders Keepers Gold Prospecting ha postato le immagini della sorprendente scoperta sui social dopo che la pepita era stata portata per essere valutata. “Che mostro! Un pezzo di 1,4kg trovato qualche settimana fa vicino Kalgoorlie da un cliente molto fortunato”, si legge nel post. Gli utenti sono rimasti impressionati dalla scoperta. “È incredibile, che grande scoperta. Gli occhi saranno usciti fuori dalle orbite quando il cercatore l’ha vista”, è stato uno dei tanti commenti.

Le pepite di queste dimensioni vengono ritrovate nell’area solo poche volte in un anno e solitamente con l’impiego di macchinari pesanti e non di un semplice metal detector come in questo caso, secondo Matt Cook, proprietario di Finders Keepers Gold Prospecting. Cook ha svelato che la pepita è stata scoperta circa 45cm al di sotto della superficie. “È venuto nel mio negozio e mi ha mostrato la pepita che teneva nella mano con un grande sorriso sul suo volto. È un po’ più grande di un pacchetto di sigarette e la sua densità è incredibile, così pesante. Sono più difficili da trovare ma sono ancora lì fuori”, ha dichiarato Cook. Intanto i cercatori di oro stanno inondando l’area, nella speranza di avere una fortuna simile. “È così affollato. Non riesco a ricordare un anno così. E il prezzo dell’oro è alto al momento, è come una corsa all’oro”, ha aggiunto Cook.

Quest’ultima scoperta arriva poco dopo il ritrovamento di una pepita d’oro di 624 grammi, valutata a 37.000 dollari, ad opera di una famiglia che stava portando a spasso il cane alla periferia di Bendigo, nello stato di Victoria. Lo scorso settembre, invece, un pensionato ha trovato una pepita di 2,11kg, valutata a circa 110.000 dollari, nell’area settentrionale di Goldfields. Nello stesso mese, i minatori della miniera Beta Hunt, vicino Kalgoorlie, hanno trovato dell’oro per un valore di 15 milioni di dollari.