Barca si ribalta in Cina, almeno 10 morti e 8 dispersi

In Cina, nella provincia sudoccidentale cinese di Guizhou, si è ribaltata una barca utilizzata nel trasporto passeggeri, uccidendo almeno 10 persone: lo ha reso noto l’emittente statale Cctv, secondo cui risultano 8 dispersi.

Il capitano è stato tratto in arresto, mentre i feriti sono stati tutti trasportati in ospedale.

Secondo il ministero della Gestione delle emergenze, l’imbarcazione a motore era stata assemblata in modo rudimentale.