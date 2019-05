Benzina, diesel e gpl: ancora prezzi stabili alla pompa

Ancora stabilità per i prezzi dei carburanti della rete italiana.

Staffetta Quotidiana registra solo il taglio di IP che ha ridotto di 0,5 cent al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. L’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’Osservaprezzi carburanti del Mise rileva un prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina pari a 1,632 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,635 a 1,644 euro/litro (no-logo a 1,612) mentre il prezzo medio praticato del diesel è a 1,520 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,524 a 1,529 euro/litro (no-logo a 1,500). Il Gpl va da 0,636 a 0,665 euro/litro (no-logo a 0,633).