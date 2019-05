Bimba di nove anni muore cadendo dal quarto piano: vani i tentativi di soccorso

Una bambina di 9 anni è morta oggi pomeriggio cadendo dal quarto piano di una palazzina di via Enrico Fermi, a Zingonia di Verdellino (Bergamo). La tragedia è accaduta poco dopo le 15,30: a nulla sono serviti i soccorsi per la piccola, caduta dal quarto piano della palazzina dove vive con i genitori. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Treviglio e Zingonia che stanno ricostruendo l’accaduto e la dinamica.

Dalle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, pare che la bambina si trovasse da sola in camera da letto e che si sia sporta dal parapetto, perdendo accidentalmente l’equilibrio. La piccola frequentava la quarta elementare. Sul luogo dell’incidente sono subito arrivati i mezzi del 118, ma per la piccola non c’era ormai piu’ nulla da fare: e’ deceduta sul colpo a causa del volo dal quarto piano.