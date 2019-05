Bimbo di 5 anni si alza dal letto ed esce da solo in bicicletta sotto la pioggia: la mamma se ne è accorta al risveglio

A cinque anni si è alzato dal letto, è uscito di casa da solo, andando a spasso in bicicletta sotto la pioggia. E’ successo questa mattina a Castelnovo Sotto, nel Reggiano, dove il piccolo è stato infine fortunatamente rintracciato dai carabinieri in un bar. Il bambino ha approfittato del fatto che il padre era in mansarda a fare dei lavori, mentre la madre dormiva col fratellino. L’allarme è stato dato alle 10.30. Un cittadino ha segnalato al 112 di aver notato un bimbo nei pressi di un bar, dove una donna l’aveva preso in consegna, in attesa di rintracciare i genitori. I militari lo hanno riconosciuto e riconsegnato ai genitori: gli accertamenti condotti non hanno ravvisato a carico di padre e madre alcuna responsabilità.