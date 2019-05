Blackout a Livorno: ripristinato il servizio elettrico

In riferimento al disservizio elettrico che ha interessato Livorno questa mattina, verificatosi nella cabina primaria La Rosa, E-Distribuzione comunica che alle ore 10:25 tutta la clientela è stata rialimentata attraverso manovre in telecomando e manuali che hanno consentito di ripristinare l’erogazione di elettricità da cabine e linee di riserva, cosiddette controalimentanti. Senza ulteriori disagi per la clientela si svolgeranno le operazioni all’interno dell’impianto per la sostituzione della componentistica danneggiata.

La cabina primaria La Rosa, in via Martin Luther King, è stata interessata da un principio di incendio, che ha provocato il danneggiamento delle apparecchiature di media tensione in uscita dall’impianto con un conseguente disservizio elettrico per una parte della città.