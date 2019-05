Buona Festa della Mamma 2019: i VIDEO più simpatici e significativi per auguri speciali

Il 12 Maggio 2019 è la Festa della Mamma, il giorno in cui celebriamo le donne più importanti della nostra vita: inizialmente festeggiata l’8 Maggio, si è poi deciso di rendere “mobile” la data della ricorrenza e fissarla in un giorno festivo, la seconda domenica di Maggio.

La Festa della Mamma si celebra in tutto il mondo in onore della figura materna e della maternità, anche se in date differenti: in gran parte degli Stati europei, negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia, cade nella seconda domenica di Maggio, a San Marino si festeggia il 15 Marzo, nei paesi balcanici l’8 Marzo.

Anche se ogni giorno è la Festa della Mamma, cogliamo in particolare l’occasione della ricorrenza internazionale per proporre una selezione di video, significativi ma anche divertenti, da poter inviare per gli auguri su Facebook e WhatsApp.