Bus in fiamme in centro a Roma: chiuso tratto di via Sistina

Incendio questa mattina su un autobus di linea in via Sistina, al centro storico di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

Nessuno è rimasto ferito grazie alla prontezza dell’autista che, appena compreso la gravità della situazione, ha fatto scendere tutti i passeggeri, molto impauriti.

Chiuso dalla polizia locale un tratto di via Sistina, da via Crispi a Trinità dei Monti.