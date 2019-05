Cade nel laghetto del ristorante: grave bambino di 5 anni

Un bambino di 5 anni e’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Novara dopo essere finito in un laghetto. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte al ristorante ‘Laghetto della Gelata’, a Soriso, a due passi dal Santuario della Gelata (Novara). Secondo una prima ricostruzione, il piccolo e’ sfuggito alla custodia dei genitori, e’ uscito dal locale che si affaccia su un laghetto ed e’ scivolato in acqua.

L’allarme e’ stato immediato, cosi’ come i soccorsi del 118. I sanitari hanno provveduto a rianimare il bambino e a portarlo all’ospedale di Borgomanero. Considerata la gravita’ delle sue condizioni, nel corso della notte e’ stato trasferito all’ospedale di Novara.