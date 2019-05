Caldo record in Libano: la colonnina di mercurio sfiora i +40°C

Allerta caldo record in Libano: intense ondate di calore si registrano nelle ultime ore in varie zone del Paese.

La colonnina di mercurio sfiora i +40°C, riportano i media locali: nella valle orientale della Bekaa, al confine con la Siria, si raggiungeranno oggi picchi di +39°C, mentre nel nord e lungo la costa si toccheranno i +37°C.

I dati sono in netto contrasto con la situazione meteo delle scorse settimane, caratterizzate da intense precipitazioni, nevicate e temperature inferiori alla media stagionale.