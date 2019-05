Cambiamenti climatici, Abruzzo: si conclude il ciclo di lezioni all’Università “D’Annunzio”

In Abruzzo, con l’ultimo appuntamento di domani, giovedì 9 maggio con inizio ore 16, si conclude il ciclo di lezioni, tutte incentrate sul tema dei cambiamenti climatici e tenute da esperti di varie discipline, organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università «G. D’Annunzio» nell’ambito del Corso di “Urbanistica 2” condotto dal Prof. Paolo Fusero.

L’ultima lezione, dal titolo «Dalle Convenzioni Quadro dell’ONU ai Piani di adattamento locale ai cambiamenti climatici», sarà tenuta dall’Arch. Mario Mazzocca, ex Sottosegretario alla Presidenza Regionale con delega all’Ambiente e già Vice Presidente di FEDARENE (la Federazione Europea delle Agenzie e delle Regioni per l’ Energia e l’Ambiente, la rete europea dei soggetti pubblici che realizzano e coordinano le politiche energetiche ed ambientali sui propri territori) con delega al ‘Climate and Energy’.

Il ciclo, iniziato lo scorso 28 febbraio con la lezione su “Meteorologia-Introduzione ai fondamenti fisici dei cambiamenti climatici” del Prof. Piero Di Carlo (Dipartimento ‘Disputer’ dell’Università ‘G.D’Annunzio’) nella cui qualità si è occupato del supporto scientifico al Piano di Adattamento Regionale, ha riguardato tutti i segmenti della tematica tipicamente multidisciplinare. Dalla biologia (foreste urbane: la biologia e i cambiamenti climatici) alla oceanografia (cambiamenti climatici e variazioni del livello dei mari), dalla medicina (patologie ambientali collegabili ai cambiamenti climatici) all’economia (economia ambientale e cambiamenti climatici), alla geopolitica (cambiamenti climatici, conflitti e migrazioni), dalla geologia (dissesti idrogeologici) all’architettura (progettare la città del futuro: la sfida dei cambiamenti climatici).