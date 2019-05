Cambiamenti climatici, Merkel: “Dobbiamo fare quanto umanamente possibile per gestire la sfida”

La cancelliera tedesca Angela Merkel, in occasione di un intervento alla prestigiosa Harvard University, ha dichiarato: “I cambiamenti climatici rappresentano una minaccia per le risorse naturali del nostro pianeta: noi possiamo e dobbiamo fare quanto umanamente possibile per gestire questa sfida per l’umanità. E’ ancora possibile ma ciascuno deve fare la sua parte e lo dico con una certa misura di autocritica“.

La cancelliera – le cui affermazioni sono state condivise e applaudite – ha ricevuto un dottorato ad honorem in legge.