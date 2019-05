Campania: un bando da 46 milioni di euro per lo sviluppo della mobilità sostenibile e sicura

“Attraverso questo bando la Regione Campania vuole mettere in campo soluzioni concrete e innovative per la mobilità del futuro per fare delle nostre città dei luoghi sempre più vivibili, sostenibili e sicuri“.

Queste le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando l’avviso pubblico per la selezione della Piattaforma tecnologica di filiera per la Mobilità sostenibile e sicura, la cui dotazione finanziaria complessiva è pari a 46 milioni di euro.

“La nostra regione – aggiunge De Luca – produce straordinarie conoscenze che debbono trasformarsi in opportunità economiche per la collettività. E necessario sostenere azioni di sistema che siano in grado di generare sviluppo per il territorio sperimentando nuove conoscenze, realizzando nuovi prodotti e nuovi servizi. E’ un ulteriore tassello nella crescita dei processi di ricerca e di innovazione nella nostra Regione dopo l’enorme azione nel campo della salute per il sostegno alla lotta delle patologie oncologiche“, conclude De Luca.