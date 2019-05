Cani “migliori amici” dei diabetici: ecco come riescono a segnalare in anticipo gli sbalzi glicemici

Avere qualcuno al proprio fianco, sempre pronto a intervenire e a segnalare in anticipo eventuali innalzamenti o abbassamenti dei valori di zucchero nel sangue, prevenendo le tanto temute crisi iper e ipo-glicemiche. È un sogno che per molte persone con diabete può diventare realtà, grazie all’aiuto di speciali amici a quattro zampe: cani specificamente addestrati per essere in grado di riconoscere problemi glicemici sul nascere e dare in anticipo l’allerta ai propri padroni. Per offrire ai propri associati l’opportunità di vedere dal vivo come questo possa accadere, l’Associazione Diabete e Famiglia di Catania ha organizzato l’evento “Un naso per il diabete”, grazie al supporto incondizionato di Ypsomed Italia.

Presso l’Agriturismo “Il Casale dell’Etna” di Paternò (CT), 30 pazienti con diabete di tipo 1, soprattutto bambini, accompagnati da parenti e amici, hanno familiarizzato con cani “diabetes friendly”, assistendo a una dimostrazione pratica dell’addestramento necessario a insegnare agli animali il fiuto per le crisi glicemiche. Alcuni istruttori cinofili della Onlus Progetto Serena, infatti, hanno eseguito gli esercizi, brevi e ripetuti, che il cane e il suo compagno umano devono compiere per sviluppare la loro relazione e fare in modo che il primo possa aiutare il secondo nella migliore gestione della patologia.

“Per la prima volta, a Catania e in tutta la Sicilia, delle persone con diabete hanno avuto la possbilità di conoscere e vedere da vicino quest’affascinante metodologia”, spiega Luca Serio, Presidente dell’Associazione Diabete e Famiglia. “Il cane, grazie alla relazione empatica col suo compagno umano, riesce a percepire e a comunicare per tempo un innalzamento o abbassamento del valore degli zuccheri nel sangue, consentendo al padrone di intervenire prima che gli sbalzi glicemici si manifestino, con risultati davvero stupefacenti. Abbiamo voluto avvicinare i nostri associati a questa realtà e quindi organizzare l’evento di oggi perché, in linea con gli obiettivi dell’Associazione, ci è sembrata un’occasione preziosa di socializzazione, utile a migliorare la qualità di vita dei pazienti”.

Attiva da 4 anni, con più di 100 associati, l’Associazione Diabete e Famiglia ha sede presso l’U.C.O. Endocrinologia dell’A.R.N.A.S. Ospedale Garibaldi di Catania e nasce con gli obiettivi di: riunire i diabetici e le loro famiglie, esercitare un’attività consultiva, educativa e di sensibilizzazione nei riguardi del diabete per migliorare la qualità della vita e affermare i diritti dei pazienti; promuovere attività ricreative volte a favorire la socializzazione tra gli associati e la condivisione di esperienze.