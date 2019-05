Dal cellulare ai contenitori di plastica, dal sonno ai pasti: tutte le abitudini quotidiane che rovinano la salute

La nostra vita quotidiana include abitudini sane? Perché proprio come le giuste abitudini ci rendono più in forma, quelle sbagliate possono danneggiare la salute. Il problema è che potremmo non essere neanche a conoscenza del fatto che determinate abitudini siano negative. Ecco allora i comportamenti sbagliati più frequenti e come evitarli nella vita di tutti i giorni attraverso i consigli degli esperti.

Guardare il cellulare

La maggior parte delle persone trascorre molto più tempo a guardare il cellulare che in qualsiasi altra attività. Ma sapevate che il modo di tenere il cellulare può avere degli effetti sulla salute? La Dott.ssa Michelle Robin, chiropratica, ha spiegato: “La maggior parte delle persone tiene il telefono in basso, vicino al petto o alla pancia e inclina la testa in avanti per guardare lo schermo. Questo può portare 27kg di pressione aggiunta sul collo. I muscoli del collo sono più rilassati ed efficienti quando la testa è allineata alle spalle. Quando incliniamo la testa in avanti e guardiamo giù, il collo deve sopportare tutto il peso e questo aggiunge pressione e stress extra”. L’esperta consiglia di tenere il cellulare più in alto, al livello degli occhi: “Se le braccia si stancano, è tempo di mettere via il cellulare e dedicarsi ad un’altra attività”.

Portare i dispositivi elettronici nel letto

Avere dispositivi elettronici nel letto non è la ricetta giusta per una notte di riposo. La Dott.ssa Oluchi Immanuel, fondatrice di Fidem Wellness LLC, spiega che l’ormone della melatonina regola il sonno, ma la luce può ridurne i livelli. E le notti insonni non sono solo fastidiose ma possono anche causare altre ripercussioni sulla salute. “Un sonno di scarsa qualità può portare molti problemi di salute, come una ridotta concentrazione, un’immunità alterata e problemi cardiaci. Cercate di evitare i dispositivi elettronici e la loro luce prima di andare a letto. Fate invece un bagno caldo, leggete un libro o ascoltate la musica per aiutare a rilassarvi”, ha aggiunto Immanuel.

Perdere sonno

Proprio come per i dispositivi elettronici a letto, perdere sonno ha un impatto negativo su tutto il corpo. La mancanza di sonno può impedire al cervello di avere il riposo e la rigenerazione necessari e può alterare altri sistemi in tutto il corpo. “Invece di perdere sonno, pianificate 7-9 ore di riposo. Per la maggior parte di noi, questo significa che dobbiamo andare a dormire in base all’ora in cui ci dovremo svegliare. Pianificate il momento di andare a dormire e datevi del tempo per rilassarvi”, spiega la Dott.ssa Robin.

Saltare i pasti

Se tendete a saltare i pasti nella speranza di perdere peso, questo può avere un effetto negativo sulla vostra salute. Mandy Enright, dietologa e nutrizionista, ha spiegato che mangiare regolarmente mantiene energia e metabolismo ai livelli necessari. Nonostante molte persone che stanno cercando di perdere peso pensino che ridurre le calorie e saltare i pasti siano una buona soluzione, Enright ha precisato che questo può determinare un metabolismo più lento e persino un aumento del peso. Per non parlare del fatto che probabilmente comporta una maggiore stanchezza, irritabilità e pigrizia. “Gli spuntini sono importanti tanto quanto i pasti principali. Sono piccoli pasti per sostenere i livelli di fame ed energia fino al prossimo pasto. Invece di saltare i pasti, pianificate di mangiare ogni 2-4 ore per mantenere i livelli di energia e favorire il metabolismo. Impostate una sveglia o create un calendario personale per assicurarvi di non saltare i pasti”, ha aggiunto Enright.

Saltare la colazione

È facile svegliarsi tardi, bere solo una tazza di caffè e poi aspettare il pranzo per mangiare. “La colazione fornisce i nutrienti fondamentali di cui il corpo ha bisogno per funzionare in maniera efficace per tutto il giorno”, ha precisato Jacqueline Ivey-Brown, dottoressa di medicina interna dell’Advocate Christ Medical Center. Saltando la colazione sono più alte le possibilità che le calorie consumate al pasto successivo siano convertite in grasso invece che essere bruciate. Questa cattiva abitudine può anche portare a mangiare troppo durante la giornata e queste calorie extra possono tramutarsi in un aumento del peso. Per evitare di saltare la colazione è necessario alzarsi un po’ prima oppure prepararla la sera prima. Si avranno più energie e le possibilità di prendere peso saranno minori.

Lavare le mani troppo velocemente

Per tenere lontane infezioni e malattie, è necessario lavare frequentemente le mani. Ma quanto tempo spendiamo ogni volta in questa attività? Se sono meno di 15 secondi, è probabile che non siano abbastanza per liberarsi dei germi. La Dott.ssa Ivey-Brown ha spiegato: “I Centri per il controllo delle malattie riportano che nel lavare le mani, l’obiettivo è farlo per 20 secondi per rimuovere la maggior parte degli germi. Consiglio di puntare a 20 secondi di buon lavaggio delle mani con acqua e sapone”. Un tempo inferiore espone al rischio di contrarre virus e batteri che portano poi alle malattie. Quindi, invece di lavarsi le mani in fretta e furia, è bene prendersi il giusto tempo per farlo attentamente.

Bere calorie

Se si bevono molte bevande piene di calorie, i livelli di glucosio potrebbero aumentare e portare ad effetti negativi sulla salute. “Questo può portare ad un eccessivo apporto calorico e ad alti livelli di glucosio nel sangue. Queste condizioni aumentano il rischio di diventare sovrappeso e sviluppare malattie come il diabete”, ha precisato la Dott.ssa Immanuel.

Bere bevande dietetiche

Se pensate che le bevande dietetiche siano una buona abitudine, vi sbagliate. Anche se non aggiungono calorie, possono danneggiare la salute in altri modi. “Le bevande dietetiche rovinano la salute in diversi modi. Prima di tutto, le sostanze chimiche alterano il corpo senza fornire alcun beneficio. In secondo luogo, ogni bicchiere di una bevanda dietetica è un bicchiere in meno d’acqua bevuto. Invece di bere bevande dietetiche, bevete acqua”, sono i consigli della Dott.ssa Robin. Per un gusto migliore, si possono aggiungere lime, limone, menta o cetrioli.

Utilizzare contenitori di plastica

I contenitori utilizzati per la conservazione degli alimenti possono avere un effetto negativo sulla salute. La Dott.ssa Emelie Ilarde, medico di famiglia dell’Advocate Christ Medical Center, spiega: “La maggior parte delle persone non si rende conto che i contenitori di plastica in cui conservano il loro cibo in realtà possono influenzare negativamente la loro salute”. Questo perché molti di questi contenitori potrebbero contenere bisfenolo A (BPA). Come spiegato da Ilarde, questa sostanza chimica può interferire con la perdita del peso perché rende più difficile sentirsi sazi. Ilarde consiglia di controllare attentamente che i contenitori non abbiano il BPA.

Non fare stretching

Fare attività fisica è una buona abitudine, ma tralasciare lo stretching può provocare ferite e impedire il compimento dell’attività fisica stessa. La Dott.ssa Ivey-Brown ha puntualizzato: “Dimenticare di fare stretching prima e dopo l’esercizio fisico danneggia le articolazioni e i muscoli ed espone ad un maggior rischio di ferite. Lo stretching permette ai muscoli di guadagnare flessibilità e può aiutarli a recuperare più facilmente. Senza stretching, è probabile avere rigidità muscolare e scarsa circolazione”.

Essere troppo rigidi con il programma di salute

Nonostante sia importante prendersi cura della propria salute, essere eccessivamente rigidi seguendo un programma di salute può avere conseguenze negative. Amanda Frick, naturopata per Harvey Health, consiglia di tenere certi margini. Suggerisce di scegliere in anticipo le volte in cui ci si discosterà dalla dieta, per esempio. Enright ha aggiunto: “Molti dei miei clienti se fanno un passo falso o se non vanno in palestra nei giorni in cui dovevano andare sentono di aver perso ogni speranza. Liberatevi dell’attitudine “o tutto o niente”.

Iniziare la giornata con pensieri negativi

Svegliarsi con pensieri negativi è dannoso per la salute. La Dott.ssa Immanuel spiega che svegliarsi in questo modo può rendere la giornata ancora più difficile. “La mentalità è un fattore importante sul modo di reagire alle situazioni che si affrontano. Al mattino, elencate 3 cose per le quali siete grati e 3 cose che realizzerete durante la giornata”. La gratitudine aiuterà ad iniziare la giornata con uno stato d’animo riconoscente e darà anche una mano in più per gestire le situazioni nel corso della giornata.

Misurare il proprio valore attraverso lo specchio

Nonostante sia facile giudicare noi stessi dall’apparenza, farlo danneggerà l’autostima e la salute mentale. Questo è negativo perché il cervello è influenzabile. Essenzialmente, più ci ripetiamo qualcosa, più aumentano le possibilità di crederci a lungo termine. Per rimediare a questa cattiva abitudine gli esperti consigliano di rivolgerci un complimento da soli quando ci mettiamo davanti allo specchio.