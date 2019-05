“Cerco lavoro di fatica per mio figlio bocciato, pagamento anche con baratto”: il post virale di un padre esasperato

E’ diventato virale sui social il post pubblicato sulla pagina Facebook “Cerco offro lavoro Monza e Brianza” da Salvatore, padre di un 16enne bocciato a scuola. «Cerco lavoro per mio figlio. Preferibilmente lavoro di fatica anche a 1 euro l’ora, per punizione a seguito di bocciatura. Solo periodo estivo. Pagamento anche con baratto, del tipo lui lavora e io e mia moglie veniamo a mangiare (se si tratta di ristorazione)». Un padre come ce ne sarebbero bisogno tanti, che vuole dare una lezione al figlio scolasticamente negligente e deludente. I commenti, neanche a dirlo, sono tanti tra approvazioni e critiche.

In pochi minuti l’annuncio è stato commentato e condiviso da migliaia di persone, diventando virale. Pochi, in verità, i commenti solidali con l’adolescente e molti invece quelli ironici a ‘dalla parte’ del genitore. Tra i commenti c’è anche chi ricorda di aver avuto il medesimo trattamento da parte dei genitori: “mio padre mi mandò a fare il manovale in un cantiere edile per tutta l’estate. Mi sono diplomato e poi laureato con lode” e anche chi decide di prendere esempio, o ancora chi sostiene “io gli farei un monumento e lo chiamerei a dare lezioni di vita agli altri genitori“. Il post originale è stato ora cancellato, forse per le troppe offerte di lavoro arrivate.