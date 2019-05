Un cesto di prodotti taroccati per il premier Conte: il “dono” della Coldiretti

Un cesto pieno di prodotti del falso Made in Italy a tavola scovati nei diversi continenti è stato presentato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte da parte del presidente della Coldiretti Ettore Prandini e dal consigliere delegato Filiera Italia Luigi Scordamaglia durante il Forum organizzato a Milano dalle due organizzazioni dal titolo “Da Expo a Tuttofood”.

Il simpatico siparietto chiaramente come è un invito “a continuare la battaglia nei confronti dell’agropirateria internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano all’Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale“. Una priorità per le imprese agricole italiane e per i principali marchi dell’industria alimentare nazionale, secondo Coldiretti e Filiera Italia.