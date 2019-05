Cibo per cani e gatti: Il Salvagente conferisce il certificato “Zero Truffe” a Monge

Il Salvagente, la prima pubblicazione interamente dedicata agli interessi dei consumatori, annuncia il conferimento della certificazione Zero Truffe al Gruppo Monge, azienda leader nella produzione di alimenti di alta qualità per cani e gatti.

L’impresa italiana è oggi la più importante realtà produttiva e industriale nel panorama del cibo per alimenti domestici, grazie a prodotti di altissima qualità che garantiscono il benessere di cani e gatti.

Per raggiungere questi standard qualitativi, Monge ha inaugurato nel 2013 un innovativo stabilimento dry pet food, sviluppando e migliorando con grande costanza la produzione di alimenti in crocchetta – sempre mantenendo un livello nutrizionale di alto profilo.

L’azienda è attiva in oltre 80 Paesi nel mondo offrendo ad una clientela sempre più vasta, sofisticata e attenta all’alimentazione dei propri animali, prodotti e servizi personalizzati per soddisfare al meglio le esigenze specifiche del mercato.

La scommessa di Monge introduce inoltre un nuovo modo di concepire l’alimentazione di cani e gatti.

E’ questo uno degli aspetti che più hanno contribuito a rendere popolare la linea Monge Natural Superpremium, che prevede un’alimentazione bilanciata e completa, a seconda della taglia dell’animale, attraverso una formulazione utile anche per tenere sotto controllo il suo peso corporeo valutando età e attività.

I prodotti della linea contengono fonti proteiche di altissima qualità, soprattutto nutrienti base fondamentali per una corretta alimentazione quotidiana come grassi, vitamine e minerali.

Tutte le formulazioni della linea Monge Natural Superpremium, oltre ad essere caratterizzate da ricette che prevedono una maggiore quantità di carne fresca e meno cereali (migliorando ulteriormente il benessere fisiologico del cane o del gatto che ne fa uso), sono completamente prive di componenti chimiche quali OGM, coloranti, conservanti artificiali.

Il brand Made in Italy gode inoltre di garanzie No Cruelty test, rientrando tra le aziende che hanno detto no ai test sugli animali.

Agli attestati già ricevuti da Monge si aggiunge ora la certificazione Zero Truffe conferita dalla rivista mensile Il Salvagente, edita da Matteo Fago e diretta da Riccardo Quintili, che ha ideato questo riconoscimento per accertare l’effettività qualità dei prodotti che si sottopongono alle verifiche attraverso analisi di laboratorio oggettive e indipendenti.

I parametri superati da Monge, nello specifico, hanno toccato in modo particolare la composizione del cibo.

Sono stati effettuati test sulla presenza del pericoloso batterio della Salmonella (effettuati in base al metodo UNI EN ISO 6579-1: 2017), sulla eventuale presenza di Metalli Pesanti (alla ricerca di tracce di arsenico, mercurio e piombo) e Micotossine, concludendo con un’analisi generale sui valori nutrizionali.

Il riscontro è stato positivo, in quanto ciascun parametro è risultato ben inferiore ai limiti posti dal Salvagente come condizione indispensabile per il superamento del test e l’ottenimento del bollino di garanzia.

L’obiettivo della certificazione ZeroTruffe consente alle aziende virtuose di emergere sul mercato grazie alla qualità effettiva dei propri prodotti o servizi, che viene garantita da verifiche rigorose e affidate a laboratori indipendenti.