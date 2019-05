Cile: riunione delle Parti dell’Accordo FAO sulle Misure dello Stato di Approdo

Circa 150 delegati da paesi di tutto il mondo, organizzazioni inter-governative e ONG si riuniranno a Santiago del Cile per la seconda riunione delle Parti dell’Accordo FAO sulle Misure dello Stato d’Approdo (PSMA).

Il PSMA, entrato in vigore nel 2016, è il primo accordo internazionale legalmente vincolante focalizzato sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU acronimo inglese). La riunione affronterà temi fondamentali per la sua messa in atto, la creazione di un sistema di scambio di informazioni e i requisiti per i paesi in via di sviluppo.

Il Ministro dell’Economia, dello Sviluppo e del Turismo del Cile, José Ramon Valente e il Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva apriranno i lavori.

Si stima che la pesca IUU sia responsabile della cattura di oltre 26 milioni di tonnellate di pesce all’anno – pari ad un valore fino a 23 miliardi di dollari – e rappresenta una minaccia grave non solo alla sostenibilità delle risorse ittiche, ma anche all’ecosistema in generale, compromettendo la gestione sostenibile del settore e delle risorse marine.

La pesca IUU minaccia inoltre i mezzi di sostentamento dei pescatori legittimi, incluso i pescatori di piccola scala e la loro sicurezza alimentare.

L’Accordo sulle Misure dello Stato di Approdo mira a combattere la pesca IUU impedendo l’utilizzo dei servizi portuali e lo scarico della merce ai vascelli stranieri che praticano la pesca illegale o ne favoriscono l’attività.

Ad oggi, 59 paesi, incluso l’Unione Europea a nome dei suoi 28 membri, sono segnatari dell’accordo. Molti altri si sono impegnati ad implementarlo e lo sottoscriveranno a breve.