La Cina realizza il ponte sospeso più lungo del mondo: il “Qingshan Yangtze River Road Bridge”

Il Qingshan Yangtze River Road Bridge si trova a Wuhan, capoluogo della provincia centrale cinese del Hubei e nella giornata di ieri si sono congiunte sul fiume Yangtze le due sezioni del ponte che attraversa il più lungo corso d’acqua della Cina.

Il ponte della larghezza di 48 metri, avrà un totale di 10 corsie a doppio senso di marcia e le auto in transito potranno viaggiare a un massimo di 100 chilometri orari. Avendo una lunghezza di 7.548 metri, si tratta del ponte strallato – sospeso tramite cavi o stralli ancorati a piloni o torri di sostegno – più lungo del mondo ed è dotato di un sistema di oscillazione. La struttura principale del ponte è realizzata in acciaio e non prevede travi inferiori. Questo permette all’opera di oscillare tra le gigantesche travi di sostegno triangolari situate ai lati della struttura. “Il design unico del ponte aiuta a evitare l’impatto di forti venti e terremoti“, ha dichiarato l’ingegnere Xu Gongyi. L’opera facente parte del “quarto anello di circonvallazione stradale” di Wuhan, si è resa necessaria per una città in sempre maggiore espansione. Secondo le autorità cinesi, Il ponte migliorerà in modo significativo la rete stradale locale e contribuirà allo sviluppo della logistica a Wuhan, importante snodo per i trasporti nella Cina centrale. Il ponte dovrebbe essere operativo entro la fine dell’anno.