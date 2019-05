Cinquantamila firme per la castrazione chimica, Salvini: “Gli italiani vogliono la legge, non ci fermeremo”

Nella prima giornata di sottoscrizione per la legge che introduce anche in Italia la castrazione chimica sono state oltre 50 mila le firme. Lo rendono noto gli organizzatori. La raccolta di firme per la proposta di legge, che ha come primo firmatario il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, prosegue anche domani.

Questo il testo in cima alla raccolta firma: “Per pedofili e stupratori galera e Castrazione chimica!. I sottoscritti intendono sostenere la proposta di legge della Lega alla Camera dei Deputati – N. 272 del 23/03/2018.

“In tutte le piazze d’Italia stanno firmando a favore della proposta di legge della Lega per la castrazione chimica contro pedofili e stupratori. Chi mette le mani addosso a una donna o a un bambino merita solo la galera, ma va anche curato per evitare che molesti altre donne e altri bambini. Su questo non ci fermeremo fin quando non sara’ legge dello Stato“. E’ quanto precisato dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso di un comizio a Prato.