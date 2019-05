Clima: 8 paesi Ue per zero emissioni nel 2050, non c’è l’Italia

Otto paesi guidati da Francia e Olanda hanno proposto agli altri Stati membri dell’Unione Europea di tagliare le emissioni nette a zero entro il 2050. E’ quanto prevede un documento preparato in vista del vertice informale di Sibiu di giovedi’. Gli otto paesi – Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia – chiedono di fissare obiettivi piu’ ambiziosi per il 2030 e impeganrsi alle emissioni zero entro il 2050 per dimostrare la leadership Ue nella lotta al cambiamento climatico.

Secondo il documento, l’Ue dovrebbe dedicare almeno il 25% delle risorse del suo bilancio a progetti destinati a combattere il cambiamento climativo e evitare di finanziare politiche che vadano contro l’obiettivo delle emissioni zero.

L’Italia non è tra i firmatari, malgrado il fatto che il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, alla fine del 2018 avesse scritto una lettera congiunta con gli stessi paesi alla Commissione per incoraggiarla a fissare una chiara direzione verso le zero emissioni nette entro il 2015.