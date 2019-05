Clima e ambiente, vicino alla causa il presidente della camera Fico: “dobbiamo lavorare in rete insieme”

Vicinanza nella causa per la salvaguardia dell’ambiente, da parte del presidente della Camera Roberto Fico che esorta ognuno a fare la sua parte e cambiare le proprie abitudini quotidiane, a partire da istituzioni e politica che si impegnano in prima linea.

“Sono davvero contento di essere stato stamattina al Villaggio dell’educazione ambientale che i ministeri dell’Ambiente e dell’Istruzione, insieme al Comune di Roma, hanno allestito in piazza del Campidoglio. La difesa dell’ambiente passa anche attraverso un cambiamento nelle nostre abitudini quotidiane. Da quello che facciamo come cittadini e come consumatori“.

E’ quanto scrive su facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, che inoltre osserva: “I temi ambientali, dalla tutela del territorio allo sviluppo sostenibile sono cruciali. Dobbiamo essere tutti, a partire da istituzioni e politica, impegnati in prima linea, come ci chiedono tanti, tantissimi giovani che in queste settimane hanno riempito le piazze di città in tutto il mondo. Proprio ai giovani attivisti per il clima fra cui i ragazzi di “Fridays for future” che ho conosciuto stamattina ho detto di andare avanti. Il loro entusiasmo è uno sprone fondamentale a fare di più. Dobbiamo lavorare in rete insieme“, conclude la terza carica dello Stato.