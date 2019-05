Clima, Aprile 2019 è stato il 2° più caldo di sempre nel mondo: 1°C sopra la media in Europa, soprattutto nel Circolo Artico [DATI]

Copernicus Climate Change Service (C3S) è un programma implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). Ogni mese C3S pubblica regolarmente bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria a livello di superficie e in altre variabili climatiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo. L’ultimo bollettino emesso riguarda le temperature dell’aria in superficie per il mese di aprile 2019. Vediamone i dettagli.

Le temperature di aprile sulla maggior parte dell’Europa sono state più calde rispetto alla media del 1981-2010 per il mese. Sono state sopra la media su gran parte dell’Europa centrale, orientale e settentrionale. Le condizioni calde hanno aumentato le probabilità di incendi, con roghi divampati in Svezia e il Regno Unito che ha visto più incendi rispetto alla norma. È stato più freddo della media, invece, su gran parte della Penisola Iberica, sulla Grecia sudorientale e ad ovest e sud del Mar Nero. Le temperature altrove sono state considerevolmente sopra la media in diverse aree. È stato particolarmente il caso alle latitudini settentrionali su Groenlandia, Svalbard, Novaya Zemlya e Siberia orientale, con valori relativamente alti sull’Asia centrale e sull’Africa meridionale. Le temperature sono state sotto la media sul Canada orientale, sulle isole canadesi settentrionali, su parti del Medio Oriente, sull’Africa occidentale e parti dell’Antartide. Aprile 2019 ha avuto una temperatura media di quasi 1°C sopra la norma in Europa.

Le temperature globali sono state sostanzialmente sopra la media nel mese di aprile 2019. Il mese è stato:

0,62°C più caldo della media di aprile del 1981-2010.

più caldo della media di aprile del 1981-2010. Il 2° aprile più caldo di sempre .

. Solo 0,1°C più freddo di aprile 2016, l’aprile più caldo mai registrato.

Le temperature nel periodo di 12 mesi da maggio 2018 ad aprile 2019 sono state:

sopra la media del 1981-2010 sull’ Artico , con il picco vicino alle Svalbard e in Alaska.

Sopra la media su quasi tutta Europa .

. Sopra la media su altre aree di terra e mare, soprattutto sulla Siberia centro-settentrionale, la Cina nordorientale, il Medio Oriente , l’ Australia , l ’Africa meridionale e alcune parti dell’ Antartide .

su altre aree di terra e mare, soprattutto sulla centro-settentrionale, la nordorientale, il , l’ , l meridionale e alcune parti dell’ . Sotto la media su diverse aree di mare e terra, incluso gran parte del Canada, parti del Nord Atlantico e del Pacifico meridionale e altre zone dell’Antartide.

Globalmente, il periodo di 12 mesi da maggio 2018 ad aprile 2019 è stato di 0,49°C più caldo della media 1981-2010. Le temperature mensili negli ultimi 12 mesi sono state prevalentemente nel range di 1-1,1°C sopra il livello pre-industriale, ma aprile 2019 ha raggiunto 1,2°C sopra tale livello. In Europa, il periodo da maggio 2018 ad aprile 2019 è stato di 1,4°C sopra la media 1981-2010, il che lo rende il 4° periodo di 12 mesi più caldo mai registrato in Europa. Il periodo di 12 mesi più caldo nel Vecchio Continente è stato quello da aprile 2018 a marzo 2019, con 1,5°C sopra la media.