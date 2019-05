Clima e fenomeni estremi: 436 miliardi di danni in Europa tra il 1980 e il 2016

“Nel periodo 1980-2016, i fenomeni meteorologici estremi hanno causato danni per 436 miliardi euro in tutta Europa. Guardando alle realtà delle singole nazioni, l’Italia è seconda in questa particolare classifica“: lo ha dichiarato Giulia Galluccio dell’Ufficio Fund Raising del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, in occasione dell’incontro “Come cambia la città: Cambiamenti climatici e sviluppo urbano. Strumenti di supporto all’adattamento locale“, tenutosi presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli.