Clima: Greta sulla copertina del Time, la ragazza che ha scioperato per il pianeta “ora parlo al mondo intero”

Greta Thunberg sarà sulla copertina del settimanale americano Time, la sedicenne attivista svedese ne ha fatta di strada ed ora è ormai il simbolo della battaglia ambientalista contro i cambiamenti climatici.”Ora parlo al mondo intero” è quanto ha scritto in messaggio sul social Twitter a cui ha allegato la foto della copertina pubblicata dal magazine americano. “Prima non parlavo quasi in classe o con i miei compagni, ma ora parlo al mondo intero“, ha dichiarato Greta a Time, ricordando gli iniziai della sua protesta lo scorso agosto davanti al parlamento di Stoccolma, e di come fosse un modo per sfuggire alla grave depressione dovuto allo studio a scuola dei rischi del cambiamento climatico.

Le critiche nei sui confronti non sono mai mancate, ma Greta non si lascia intimidire e spiega alla rivista di non curarsi troppo degli attacchi ricevuti online. “Fa ridere quando l’unica cosa che fa questa gente è prenderti in giro, parlare del tuo aspetto o la tua personalità, significa che non hanno altri argomenti o cose da dire“, afferma.