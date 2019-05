Clima, la mobilitazione non si ferma: domani si torna in 126 piazze italiane con i “Fridays for future”

Continuano la campagna di sensibilizzazione ai cambiamenti climatici, organizzata dal movimento “Fridays for future”. Domani, venerdì 24 maggio, saranno 126 le città italiane che faranno da scenario alle manifestazioni che chiedono ad alta voce allo Stato e alle amministrazioni locali una dichiarazione di emergenza climatica, che sia seguita “da atti concreti“.

Il movimento “Fridays for future”, sottolinea: “Saranno oltre 110 i Paesi del mondo che hanno organizzato per domani il ‘Global Strike for Future‘, lanciato da Greta Thumberg. Tra questi, l’Italia, che con 126 città mobilitate è fra le nazioni nel mondo più attive. Si terranno infatti appuntamenti da Roma a Milano, da Genova a Torino, da Acireale a Vittorio Veneto“.

L’allarme sui cambiamenti climatici, continuano gli organizzatori, “è stato lanciato dagli scienziati, che, all’unanimità, chiedono un drastico cambio di rotta. Lo ripete l’ultimo rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change dell’ONU – il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici –, ricordandoci che abbiamo meno di 11 anni prima di superare il punto di non ritorno. Lo gridiamo noi attivisti di FridaysForFuture, invocando il diritto a un futuro. Per noi e per le generazioni a venire. Eravamo in piazza il 15 marzo in più di 2 milioni. Abbiamo fatto tremare cinque continenti, e dato speranza al mondo intero. ‘Ci avete rotto i polmoni!‘, gridavamo con forza. A fianco a noi hanno camminato insegnanti, genitori, bambini, lavoratori, nonni. Perché il pianeta appartiene a tutti, e tutti apparteniamo a questo pianeta“.