Clima, PAC: grazie all’attività di Kyoto Club si è consolidata una rete di informazione e formazione

Oggi, mercoledì 29 maggio, si è tenuto a Roma l’evento finale di “CAPsizing – Per la resilienza climatica”, un progetto promosso da Kyoto Club. Obiettivo generale è quello di contribuire ad informare e creare fiducia nella Politica Agricola Comune (PAC) dell’Unione Europea tra i cittadini, in particolare i più giovani.

Assicurare ai cittadini europei cibo di qualità e a prezzi accessibili, sostenere i redditi degli agricoltori e produttori, creare nuovi posti di lavoro, tutelare l’ambiente e il paesaggio e mitigare il clima.

Sono queste le principali prerogative della PAC dell’Unione Europea: la politica europea per eccellenza, uno strumento fondamentale nella costruzione dell’UE, con delle regole comuni dalla Scandinavia a Malta dalla Croazia al Portogallo. Una politica ha condizionato non solo l’agricoltura, ma tutta la gestione del territorio rurale europeo e che riesce ad intercettare circa 44 milioni di posti di lavoro in tutto il Vecchio Continente e i cui fondi coprono in sostanza circa il 48% del territorio europeo.



CAPsizing – Per la resilienza climatica, è un progetto promosso da Kyoto Club che ha come obiettivo principale quello di informare e creare fiducia nella PAC tra i cittadini europei, di coinvolgere gli agricoltori del futuro nel dibattito sulla riforma del settore 2021- 2027, di aumentarne il livello di conoscenza tra gli studenti degli Istituti e delle Facoltà di Agraria, raccogliendo le loro proposte per sviluppare i temi della lotta contro i cambiamenti climatici e della diffusione di sane abitudini alimentari.

Attraverso seminari nelle scuole superiori di tutta Italia, webinar online interattivi e approfondimenti sull’innovazione e la digitalizzazione in agricoltura, Kyoto Club ha coinvolto nella sua vasta attività di sensibilizzazione agricoltori, studenti, addetti ai lavori, esponenti di importanti associazioni di categoria, ricercatori e Professori Universitari.

Un’opera che, secondo il coordinatore del gruppo di lavoro “Agricoltura e Foreste” di Kyoto Club, Roberto Calabresi, è riuscita a ” creare sinergie tra diverse realtà, come associazioni, scuole, università e centri di ricerca, che hanno permesso di mettere in rete competenze diverse così da consolidare una rete di soggetti in grado di mobilitarsi per un’efficace attività di informazione su tutti i temi toccati, il funzionamento della PAC e il suo contributo all’ambiente e alla resilienza climatica. Il patrimonio che è stato creato e rafforzato con le attività di CAPsizing non sarà disperso con la fine del progetto, tutt’altro: Kyoto Club e tutte le realtà che vi hanno collaborato hanno contribuito alla nascita e al consolidamento di un vero e proprio network molto sensibile all’argomento e in grado di avanzare proposte per quella che sarà la nuova PAC 2021-2027″.

Presenti all’evento anche gli esponenti di associazioni, università, e centri di ricerca che hanno collaborato attivamente al progetto, e diverse classi degli Istituti agrari che hanno preso parte ai seminari organizzati da Kyoto Club.

Il progetto CAPsizing – Per la resilienza climatica è sostenuto dalla Direzione generale “Agricoltura e sviluppo rurale” della Commissione europea, ed è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.