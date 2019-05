Clima, Raggi: “Con sindaco di Riad abbiamo parlato di mobilità sostenibile”

“Ho avuto un colloquio a Tokyo con il sindaco di Riad Tariq Abdulaziz Alfaris. Abbiamo parlato di future collaborazioni tra le due citta’ e abbiamo approfondito la discussione su mobilita’ sostenibile e sviluppo economico”. Cosi’ su twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi in Giappone per ‘l’Urban 20’, il summit per la lotta ai cambiamenti climatici.