Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019, la Fondazione CMCC organizza l’evento: “Come cambia la città: Cambiamenti climatici e sviluppo urbano. Strumenti di supporto all’adattamento locale”.

È la sfida cruciale della nostra era e le città ne sono protagoniste. Insieme alla scienza. Gli effetti dei cambiamenti climatici prendono forme diverse in realtà locali diverse. Le città si trovano nelle condizioni di dover individuare strategie, misure e strumenti per affrontare questi effetti e garantire crescita sociale ed economica delle proprie comunità, sicurezza dei cittadini, qualità della vita e dell’ambiente.

La scienza offre previsioni e soluzioni, informazioni sempre più precise e dettagliate sul rapporto tra territorio e cambiamenti climatici. Le amministrazioni cittadine sono chiamate a redigere piani e a selezionare soluzioni che sono messe a disposizione dei più recenti avanzamenti scientifici nell’ambito dell’adattamento ai cambiamenti climatici.

Scienziati e amministratori si incontrano a Napoli per raccontare le sfide più imminenti e fare il punto sulle conoscenze attuali e delle prospettive future per assicurare alle nostre città uno sviluppo sicuro e sostenibile.

AGENDA

h. 16.00 Saluti

Mario Losasso, Delegato del Rettore per la III Missione, Università di Napoli Federico II

Michelangelo Russo, Direttore del DiArc, Università di Napoli Federico II

h. 16.10 Interventi

Scenari di cambiamento climatico alla scala regionale e locale e valutazioni di impatto

Paola Mercogliano, Cira, Cmcc-Remhi Division

Utilizzo dei climate services a supporto delle amministrazioni locali

Giuliana Barbato, Cmcc-Remhi Division

Il progetto – Adapt – Interreg – maritime

Intervento a cura di Anci

Adattamento climatico e progettazione ambientale in ambito urbano

Valeria D’Ambrosio, DiArc, Università di Napoli Federico II

h. 17.30 – Tavola rotonda: Amministrazioni e scienza in dialogo

Comune di Caserta, Comune di Benevento, Comune di Prato, Comune di Bologna,

Paola Mercogliano (Cmcc)

h. 18.30 Conclusioni