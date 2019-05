Come capire se il cane ha ingerito alcol, cosa fare e quali sono le conseguenze

“Cani ed alcolici, un connubio che non funziona, anzi che non deve funzionare, perché l’alcol per i cani è veleno puro“: l’associazione italiana animai ed ambiente (AIDAA) ha messo a punto un decalogo su come prevenire il rischio che i cani “possano assumere anche se in maniera fortuita quantità di alcol che possono mettere a rischio la loro stessa vita“.

COSA FARE PER EVITARE CHE I CANI POSSANO ASSUMERE INCONSAPEVOLMENTE ALCOL

“Spesso dopo aver bevuto vino o altri alcolici lasciamo i bicchieri nel lavandino o sul tavolo, questo in presenza di un cane in casa va assolutamente evitato, in quanto richiamato dall’odore dolciastro, il cane potrebbe iniziare a giocare con il bicchiere ma soprattutto leccarne i rimasugli di contenuto, sia vino che alcol provocando dei seri problemi alla salute dell’animale

Altro fattore di rischio comune è la presenza di scatole di cioccolatini contenenti alcolici aperte, anche qui il cane richiamato dall’odore potrebbe mangiare i cioccolatini al liquore creando problemi di salute.”

QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER L’INGESTIONE DI ALCOLICI PER IL CANE

– “Cambiamenti a livello comportamentale, l’ingestione dell’alcol può portare seri danni alle facoltà mentali di fido. In particolare può diventare aggressivo o deprimersi“.

– “Danni renali, il cane una volta ingerito l’alcol essendo questo per lui un veleno cercherà di eliminarlo il prima possibile sottoponendo i reni ad un sovraccarico di lavoro per poter depurare il corpo dell’animale“.

– “L’alcol rallenta il funzionamento degli organi respiratori del cane“.

– “Il cane potrebbe anche avere problemi di natura cardiaca ed arrivare in casi estremi al decesso“.

I SINTOMI DA ABUSO ALCOLICO

“Dal momento che non potete controllare il cane per ventiquattro ore al giorno, è normale che ogni tanto qualcosa possa sfuggirvi, di seguito ecco i diversi sintomi che possono indicare se il vostro cane ha ingerito alcol: debolezza e movimenti lenti, svenimenti, vomito, affatto, dolori addominali, disidratazione, diarrea, convulsioni, schiuma alla bocca e collasso.”

COSA FARE IN PRESENZA DEI SINTOMI

“Non agire mai di propria iniziativa ma prendere subito contatto con il proprio veterinario, o se il cane si trova in condizioni che possono essere critiche rivolgetevi a un pronto soccorso veterinario. Infatti solo uno specialista sarà il grado di aiutarvi a disintossicare e quindi salvare il vostro cane. Evitate tutti i sistemi fai da te, o di chiedere consigli via internet o social, la perdita di tempo a volte è un fattore che provoca rischi irreversibili.“