Compagnia Italiana Sali a fianco di mamme e sportivi per promuovere la salute

Da sempre attenta al benessere e alla salute dei suoi consumatori e per rispondere a un bisogno sempre più sentito di attenzione alla salute anche a tavola, Compagnia Italiana Sali porta avanti da anni importanti campagne di educazione alimentare finalizzate a sensibilizzare le persone a una conoscenza più approfondita del sale e delle sue proprietà e a promuoverela cultura di uno stile di vita sano.

Per questo, anche in vista della Settimana della tiroide 2019 (20-26 maggio), nel mese di maggio CIS sarà sponsor di una serie di iniziative e manifestazioni legate al mondo degli sportivi e delle mamme, per sensibilizzare in particolare queste categorie di persone alla conoscenza dei diversi tipi di sale e all’importanza di un uso corretto in base alle loro necessità.

Iodato e a ridotto contenuto di sodio: i sali giusti per chi fa sport o è in dolce attesa

Lo iodio è fondamentale per il giusto funzionamento della tiroide materna e per il corretto sviluppo della tiroide e del sistema neurologico del feto, in particolare nelle prime settimane di gestazione. Per questo è importante, per le donne in dolce attesa, assicurarsi il giusto apporto di iodio attraverso l’uso quotidiano di un sale iodato, in linea con le raccomandazioni dell’OMS. Il sale iodato è, infatti, un sale comune al quale sono stati aggiunti 30mg/kg di iodato di potassio, quantità necessaria a coprire il fabbisogno di iodio, non presente a sufficienza in natura. La giusta quantità di Iodio che copre il fabbisogno raccomandato si trova proprio in 5gr di sale iodato corrispondenti al consumo medio giornaliero consigliato. Agli sportivi, invece, è importante far sapere che – a differenza di quanto si creda – il sale è, insieme all’acqua, un prezioso alleato dell’idratazione dell’organismo. Un sale “intelligente” come Gemma Essenziale– il sale a ridotto contenuto di sodioe totalmente naturale, composto da una miscela di 4 sali minerali 100% marini, equilibrati tra loro: 50% di sodio e 50% tra potassio, magnesio e calcio – usato quotidianamentein sostituzione del sale comune,può garantire a chi pratica sport un apporto corretto e del tutto naturale di quei sali minerali che si perdono con la sudorazione e che invece sono fondamentali per il benessere dell’organismo.

Gli appuntamenti di maggio

Già partner di Gruppo San Donato (Progetto EAT nelle scuole), sponsor dei convegni ADI e SINU e di Spazio Nutrizione e dopo aver partecipato alla Padova Marathon del 28 aprile, il 5 maggioCIS sarà presentealla Camminata di Vogheracon Gemma Essenziale, che verrà distribuito a tutti i partecipanti durante la gara; il 12 maggio, invece, Festa della mamma, l’azienda sarà a Roma a fianco delle mamme – ma anche di bambini, ragazzi, atleti, anziani e portatori di disabilità – che parteciperanno alla Mami Runper far conoscere e provare il suo sale iodato. Infine, per tutto il mese di maggio le mamme che partoriranno negli ospedali lombardi troveranno, nella Baby Bag diIo e il mio bambino– l’esclusivo kit di prodotti dei migliori marchi per la prima infanzia che viene regalato alle neomamme prima di essere dimesse – anche una copia di “Le avventure di Sale & Iodio”, la favola realizzata da CIS per spiegare, a grandi e piccini, il prezioso contributo dello iodio nella dieta quotidiana.