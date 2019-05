“Contest-Azioni”/Eureka!, gli appuntamenti di domani e della prossima settimana per raccontare l’Agenda 2030

Giro di boa, tra istituti scolastici e ludoteche, per il progetto Fai la Differenza, C’è… Contest-Azioni”. Al centro di questi laboratori sono le principali sfide dello sviluppo per l’umanità, che verranno illustrate soprattutto ai ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. Una serie d’incontri, attività green & educational, racconti, progettazione e creatività, confronti e iniziative d’intrattenimento, per i più giovani – senza dimenticare naturalmente gli adulti – attraverso i quali alcuni professionisti di settore – che vestiranno i panni di tutor – andranno a presentare, dedicando loro un’attenzione specifica, le maggiori sfide dello sviluppo per l’umanità, i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

IL PROGETTO – Ecco il calendario i prossimi appuntamenti: sabato 25 presso il Centro Commerciale Euroma 2 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, lunedì 27 presso il Centro di Aggregazione Giovanile Muncraft dalle 16 alle 18, mercoledì 29 presso l’Istituto Comprensivo Volumnia dalle 12 alle 14, venerdì 31 presso la Ludoteca Giocamondo dalle 16 alle 18, sabato 1 giugno presso Centro di Aggregazione Giovanile Carpet Roma dalle 18 alle 22 circa.

L’APPUNTAMENTO DI SABATO –

Dalle ore 10.30 alle ore 13.00 il giornalista Gianluca Scarlata interagirà con:

• Guido Lanci, che lanciando il Re Boat National Contest, illustrerà come progettare una recycled boat partendo dalla scelta degli oggetti/rifiuti/risorse che si vogliono recuperare; imprimendo l’idea su carta e definendo meglio il suo design si passa alla creazione di un eventuale 3d digitale o una proposta in scala 1:10 per poi illustrare qual è il rapporto tra il manufatto e il galleggiamento (il principio di Archimede). E, ancora, immaginare la propulsione a energia pulita e rinnovabile; comprendere quant’è importante la sicurezza dell’equipaggio e, infine, raccontare lo stato di Life Cycle Assessment – LCA per valutare l’impatto di un prodotto sull’ambiente durante tutto il suo ciclo.

• Alessandro Ciafardini, che farà toccare con mano come riportare a nuova vita oggetti che hanno perso l’utilità per cui sono nati; immaginare cosa possano diventare attraverso il recupero artigianale; creare valore attraverso il recupero e il riuso. Illustrerà così quanto si possa fare recuperando, riusando e riciclando vecchi oggetti, per lanciare idee, spunti e intuizioni che consentano di creare opere d’arte e di design sostenibile e, per chi vorrà creare un’opera d’arte riciclata, lo inviterà partecipare a ContestEco, l’esposizione e il concorso d’arte e design più eco del web.

• Paola Sarcina, founder dell’evento Ceralia, presenterà la IX edizione dell’omonimo Festival. Ceralia vuole diffondere la conoscenza e coscienza del valore della terra e delle culture autoctone, riallacciare i legami tra il territorio di produzione e la tavola del consumatore riportando in vita anche usi e costumi antichi, fondati sul rispetto della terra e dei suoi frutti.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.45 alle ore 18.45, il giornalista Stefano Bernardini interagirà con:

• il Prof. Luca Fiorani, Presidente Associazione EcOne e Dirigente ENEA, che ci illustrerà i cambiamenti climatici in atto e ci presenterà il suo ultimo saggio, “Te la dò io la fisica!” la scienza di Galileo per tutti!

• Claudio Necci, istruttore sportivo, che attraverso la disciplina dello Shorinji Kempo porterà una dimostrazione di autodifesa da parte di donne e bambini raccontando il progetto #NOVIOLENZA2.0 che si pone l’obiettivo di recuperare la cultura e il valore del rispetto reciproco, ottenendo pari opportunità per tutti. Inoltre presenterà il libro “Comprendere Shorinji Kempo”.

• Cristina Belfiore, artista impegnata nell’arte del riciclo da diversi anni ha creato una collezione di più di 30 modelli con le vecchie pellicole cinematografiche che stanno per essere sostituite dal digitale: realizzerà un laboratorio dedicato.

• Diego Marinelli, Artista del Riciclo – fondatore di DimLab – Esperto di UpCycling realizzerà un laboratorio in cui si possono progettare oggetti di design e illustrerà i contenuti dell’Eco-Design presentando le sue tante e diverse opere. Inoltre LABORATORI E GIOCHI per i bambini e i ragazzi e interviste ai visitatori del Centro Commerciale Euroma 2 per sapere quanto conoscano la parola SOSTENIBILITÀ e quanto ne sappiano di Agenda 2030.

Durante la giornata, inoltre, laboratori e giochi per i bambini e i ragazzi e interviste ai visitatori del Centro Commerciale Euroma 2 per sapere quanto conoscano la parola sostenibilità e quanto ne sappiano di Agenda 2030. Raggiungeranno lo spazio Contest-Azioni altri importanti ospiti a sorpresa.

Il calendario, giorno per giorno, dei prossimi appuntamenti

