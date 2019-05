Crolla solaio nella palestra scuola durante i lavori: grave operaio

Parte del solaio della palestra in ristrutturazione di una scuola elementare e’ crollato stamani mentre erano in corso lavori: un operaio che si trovava sul tetto e’ precipitato ed e’ rimasto ferito in modo grave, ma non e’ in pericolo di vita. Si tratta di un plesso che fa parte dell’edificio che ospita la scuola “Bartolo Longo” a Latiano, nel Brindisino.

In una struttura vicina alla palestra c’erano alcuni bambini che stavano compiendo attivita’ extrascolastiche e che non hanno subito conseguenze di alcun genere. Sul posto carabinieri, polizia, personale sanitario del 118 e ispettori Spesal. L’area in cui si e’ verificato il cedimento e’ stata posta sotto sequestro.