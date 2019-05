Crolla tetto di locale notturno in Cina: 2 morti e 86 feriti

Crollato il tetto in un locale notturno di Baise, città nella regione autonoma sudoccidentale di Guangxi Zhuang: 2 persone sono morte e altre 86 sono rimaste ferite, secondo l’ultimo bollettino diffuso dalle autorità cinesi.

L’incidente si è verificato in piena notte nel distretto di Youjiang.

Tra i feriti uno è in condizioni critiche e 13 in condizioni molto gravi.