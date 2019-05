Curcuma: salgono a 9 casi di epatite legati agli integratori

Salgono a 9 i casi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa, legati al consumo di integratori di curcuma. E’ il ministero della Salute a renderlo noto spiegando che l’Istituto Superiore di Sanita’ ha segnalato, dopo i due della scorsa settimana, nove casi di epatite.

Sono in corso verifiche sul territorio da parte delle autorita’ sanitarie. Le ultime segnalazioni riguardano Curcuma complex B.A.I. aromatici per conto di Vitamin shop Tumercur Sanandrea MOVART Scharper SpA stabilimento a Nichelino Curcuma Meriva 95% 520mg Piperina 5 mg Farmacia dr. Ragazzi, Malcontenta Curcuma “Buoni di natura” Colfiorito Questi si aggiungono ai prodotti gia’ segnalati il 10 e il 16 maggio scorsi: Curcumina Plus 95%, lotto 18L823 NI.VA prodotto da Frama Curcumina 95% Kline lotto 18M861 NI.VA prodotto da Frama Curcumina Plus 95% piperina linea@ lotto 2077-LOT 198914 NI.VA prodotto da Frama Curcumina Plus 95% piperina linea@ 18e590 NI.VA prodotto da Frama. I consumatori sono invitati a titolo precauzionale a sospendere temporaneamente il consumo di questi prodotti.