Dazi, Coldiretti: “La vendetta della Cina affonda le borse merci, dalla soia al mais”

La vendetta della Cina contro i dazi di Trump manda a picco oltre a Wall Street anche le borse merci con le quotazioni di tutti I principali prodotti agricoli in caduta libera, dalla soia al mais, dal grano alla carne. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sull’andamento dei mercati future al Chicago Board of Trade, punto di riferimento mondiale per il commercio agricolo, dopo l’annuncio di di nuovi dazi cinesi su 60 miliardi di beni americani, tra i quali molti prodotti dell’agricoltura Usa.

Il nuovo round negoziale con la Cina sta costando caro agli agricoltori americani con le esportazioni di soia in Cina che – sottolinea la Coldiretti – sono scese a un minimo di 16 anni nel 2018, mentre i prezzi futures al Chicago Board of Trade hanno raggiunto i minimi degli ultimi 11 anni.

Una guerra planetaria che – continua la Coldiretti – rischia di sconvolgere gli equilibri commerciali internazionali e va quindi va attentamente monitorata da parte dell’Unione Europea per verificare l’opportunità di attivare, nel caso di necessità, misure di intervento straordinarie anche a livello comunitario.

Lo stesso presidente Donald Trump – continua la Coldiretti – ha chiesto al segretario all’Agricoltura degli Stati Uniti, Sonny Perdue, di creare un piano per aiutare gli agricoltori americani a far fronte al pesante impatto della guerra commerciale USA-Cina. Per gli Usa – sottolinea la Coldiretti – si annuncia un nuovo programma di aiuti agli agricoltori, dopo il piano del Dipartimento dell’Agricoltura da 12 miliardi di dollari voluto da Trump per compensare i prezzi più bassi dei prodotti agricoli. Due – conclude la Coldiretti – sono le possibili azioni che Trump potrebbe realizzare per gli aiuti: il programma Food for Peace, che fornisce anche assistenza alimentare negli Stati Uniti o l’invio all’estero di prodotti agricoli acquistati dal governo con il programma di aiuti alimentari Food for Progress con il rischio di effetti distorsivi sul commercio internazionale.