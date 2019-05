Decade delle Nazioni Unite per l’Agricoltura Familiare: il 29 maggio l’inaugurazione

Mercoledì 29 maggio l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) inaugureranno la Decade delle Nazioni Unite per l’Agricoltura Familiare (2019-2028) e il Piano d’Azione Globale per rafforzare il sostegno agli agricoltori familiari.

Le due agenzie guidano le attività per l’implementazione della Decade dell’Agricoltura Familiare, dichiarata dalle Nazioni Unite alla fine del 2017.

La Decade mira a creare un contesto favorevole per rafforzare il ruolo dell’agricoltura familiare e massimizzare il contributo degli agricoltori alla sicurezza alimentare e alla nutrizione globale.

L’agricoltura familiare produce l’80% del cibo mondiale ed è un importante fattore dello sviluppo sostenibile.

Il Piano d’Azione Globale aiuterà la comunità internazionale ad intraprendere azioni collettive e coerenti nel periodo 2019-2028. Il Piano d’Azione sottolinea, tra le altre cose, l’importanza di facilitare l’accesso degli agricoltori a livello familiare alle risorse naturali, ai mercati, alla formazione e a migliori opportunità di reddito.

La Decade dell’Agricoltura Familiare verrà inaugurata da:

José Graziano da Silva, Direttore Generale della FAO

Gilbert F. Houngbo, Presidente dell’IFAD

Interverranno alla cerimonia come partner dell’iniziativa:

David Beasley, Direttore Esecutivo del Programma Alimentare Mondiale (WFP)

Theo De Jager, Presidente della World Farmers’ Organisation (WFO)

Elizabeth Mpofu, Coordinatrice Generale di La via Campesina

Martín Uriarte, Presidente del World Rural Forum (WRF)

María Fernanda Espinosa, Presidente dell’Assemblea Generale dell’ONU invierà un messaggio video.

Alla cerimonia parteciperanno inoltre ministri e vice-ministri dell’agricoltura di diversi paesi.