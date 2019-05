Deraglia un treno a Messina: 14 feriti e un morto, ma è un’esercitazione di Protezione Civile

Esercitazione di Protezione Civile nella notte di ieri all’interno della Galleria Peloritani (ingresso via San Cosimo) a Messina: la simulazione rientra nell’ambito delle iniziative in programma nella città dello Stretto per la Settimana della Sicurezza.

Nel corso dell’esercitazione è stato simulato il deragliamento di un treno, con 14 feriti e un morto: le operazioni hanno previsto l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Presenti l’ing. Antonio, Rizzo, esperto di Protezione Civile che coordina le operazioni di Messina Risk Sis.Ma 2019, e l’assessore del Comune di Messina Minutoli. L’esercitazione ha coinvolto anche le associazioni di volontariato e gli agenti della Polizia Ferroviaria.