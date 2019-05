Di là dal fiume e tra gli alberi: il porto di Ravenna

Per tre volte capitale, è nota per essere la città di Dante e dei mosaici, ma è anche una città d’acqua e di porti che, nei secoli, hanno segnato la sua storia, a partire da quello romano di Classe fino all’attuale Porto Canale, l’unico della nostra penisola a collegare la città alla costa lungo un tratto di 11 chilometri. Ravenna è la terra protagonista del documentario di Monica Ghezzi per la serie in prima visione “Di là dal fiume e tra gli alberi”, in onda domenica 12 maggio alle 22.05 su Rai5. Quando si arriva, il mare appare come un miraggio, eppure in un attimo il paesaggio cambia, tra strutture metafisiche di archeologia industriale e il fascino magnetico e misterioso della laguna che circonda il porto. In quest’atmosfera sospesa tra terra e mare, si scoprono un nuovo volto di Ravenna e la sua millenaria vocazione marinara. La raccontano i lavoratori portuali e gli irriducibili appassionati di mare, come Michele, che ha fatto il giro del mondo in solitaria con la sua barca a vela, o Giovanni che vende vernici per nautica ma, nell’animo, è un vero lupo di mare. C’è poi chi tutela le specie ittiche in via d’estinzione e chi studia l’eterna lotta tra la terra e il mare che da sempre condiziona la vita degli abitanti di questa città. E infine Cristina, che ha dedicato la vita alla musica e che, tra le dune di Punta Marina, ci racconta il suo amore per il mare, tra il frangersi dell’onda e la sua risacca.