Il diabete tipo 2 aumenta il rischio di sviluppare oltre 10 tipi di tumore

Una ricerca pubblicata su “Journal of Diabetes“, condotta da un team dell’ospedale di Ruijin affiliato alla Scuola di medicina dell’Università Jiao Tong di Shanghai, ha concluso che il diabete di tipo 2 può implicare un maggiore rischio di sviluppare 11 tipi di tumore per gli uomini e 13 per le donne.

I ricercatori guidati da Ning Guang hanno studiato 410.191 pazienti tra 2013 e 2017, tutti affetti da diabete di tipo 2, riscontrando 8.485 nuovi casi di tumore. Secondo gli esperti, uomini e donne con diabete di tipo 2 incorrono in rischi più alti di soffrire di tumori rispettivamente del 34% e del 62% rispetto alla popolazione generale.

Tra gli uomini con diabete di tipo 2 il maggiore rischio è associato al cancro alla prostata (+86%), mentre per le donne, il diabete può triplicare il rischio di tumore laringe-faringe.

Cui Bin, ricercatore tra gli autori dello studio, ha precisato che il diabete può causare disordini al sistema metabolico e cambiamenti agli ormoni sessuali, aumentando appunto il rischio di cancro.