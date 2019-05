Diesel contro benzina: 13% di CO2 in più

Sentiamo spesso parlare dei vantaggi delle macchine diesel rispetto a quelle a benzina, ma un nuovo studio pubblicato oggi dall’International Council on Clean Transportation (ICCT), mostra come i veicoli diesel, nonostante il prezzo del carburante sia inferiore a quello della benzina, sono più cari e sono più inquinanti delle macchine a benzina.

In Europa, infatti, i motori diesel sono stati promossi per anni come la tecnologia per ottenere veicoli più efficienti e più puliti, pensando che avrebbero svolto un ruolo chiave nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2) nel settore dei trasporti. Nessun’altra regione del mondo ha adottato la tecnologia diesel come l’Europa: nel 2016, oltre il 60% delle vendite mondiali di auto diesel è avvenuto nell’Unione Europea. Tuttavia, all’indomani dello scandalo Dieselgate, c’è stata una diminuzione dei valori di rivendita delle auto diesel e un calo significativo delle quote di mercato del diesel. Le immatricolazioni di nuovi veicoli diesel nell’UE sono diminuite da un picco del 55% nel 2011 al 44% nel 2017.

Quando, alla fine del 2017, è stata presentata una nuova generazione di motori a benzina per l’autovettura più popolare in Europa, la VolkswagenGolf, l’International Council on Clean Transportation ha colto questa opportunità per confrontare i moderni motori a benzina e diesel e determinare effettivamente i rispettivi livelli di emissioni di CO2 in condizioni di guida sia in laboratorio che su strada.

I risultati principali dello studio: