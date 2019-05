Disastro aereo Russia: il Superjet 100 fu colpito da un fulmine ma l’incendio fu causato da errori dei piloti

Nuovi risvolti per il disastro aereo del Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) della compagnia Aeroflot avvenuto il 5 Maggio e che ha causato 41 morti sulle 78 persone che erano a bordo.

L’aereo coinvolto nell’incidente all’aeroporto Sheremetyevo è stato colpito da un fulmine durante un temporale. La conferma arriva da una fonte del quotidiano “Kommersant” vicina alle indagini in corso. Il fulmine ha di fatto mandato in sovraccarico elettrico alcune componenti dell’aeromobile: la situazione in volo è divenuta quindi pericolosa. Ma ad aggravarla ulteriormente sarebbe stata la decisione dei piloti di mantenere una velocità troppo elevata. Secondo il parere di alcuni esperti, il sistema di sicurezza dell’SSJ-100 si è attivato dopo che il fulmine ha colpito l’aereo, spegnendo i generatori e attivando l’alimentazione elettrica attraverso delle batterie preposte a casi d’emergenza. Nel mirino, c’è quindi l’operato dei piloti secondo “Kommersant”, che prima di atterrare, hanno aumentato bruscamente il funzionamento dei motori e contemporaneamente abbassato il muso del velivolo.